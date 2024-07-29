القبض على تاجر آثار "محترف" وبحوزته 17 قطعة في بابل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بابل، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد تجار الآثار "المحترفين" وبحوزته 17 قطعة أثرية في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وبـ"عملية نوعية نفذت بمهارة عالية، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بابل من إلقاء القبض على تاجر آثار محترف كان يتستر وراء شركة للنقليات".

وبينت أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، نصبت المفارز كميناً محكماً أسفر عن القبض على المتهم وضبط 6 قطع أثرية و11 عملة نقدية أثرية بحوزته".

وأشارت المديرية إلى أن "العملية شارك فيها جهاز المخابرات الوطني، والاستخبارات والأمن، والاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بابل، وجهاز والأمن الوطني"، مضيفة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالة القطع الأثرية المضبوطة إلى مختبرات مفتشية الآثار لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أصالتها وقيمتها التاريخية".