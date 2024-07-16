القبض على تاجري مخدرات ومتهمين بالقتل في كركوك والنجف

شفق نيوز/ ألقت السلطات الأمنية في كركوك والنجف، يوم الثلاثاء، القبض على تاجري مخدرات ومتهمين بالقتل.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما (3 كليوات و200 غرام) من مادة الكريستال المخدرة".

وأوضح، أن "عملية القبض نُفذت في محافظة كركوك وباشراف من مدير مخدرات كركوك، حيث تم توقيف المتهمين وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما".

وفي النجف، ألقت مكافحة الاجرام القبض على متهمين وتضبط بحوزتهم اسلحة نارية شمالي المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية، "من خلال المتابعة المستمرة من قبل دوريات مكافحة اجرام الوفاء ضمن قاطع المسؤولية تم نصب السيطرات المؤقتة وتفتيش الأشخاص والعجلات والدراجات النارية حيث تم ضبط ثلاث اشخاص بحوزتهم اسلحة خفيفة (مسدس) عدد2 يستقلون دراجة نارية نوع (ستوته)".

وتابع البيان "بعد التحقيق معهم اعترفوا بأرتكابهم لجريمتي قتل لمواطنين امرأة ورجل دونت اقوالهم وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".