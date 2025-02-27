القبض على تاجري مخدرات في الأنبار وبابل

شفق نيوز/ ألقي القبض على متهمين بتجارة المخدرات، يوم الخميس، في محافظتي الأنبار وبابل، وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة بأنواع مختلفة.

وذكرت قيادة شرطة الأنبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من مركز شرطة القطانة، نفذت عملية نوعية واستباقية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات داخل سوق المسطر في مدينة الرمادي".

وأضافت أن "المتهم ضبط متلبسًا بحيازة كمية من الحبوب المخدرة داخل دراجته النارية".

وفي بابل، أفاد مصدر أمني، للوكالة، بأن "شعبة استخبارات ناحية الشوملي في المحافظة، وبالتعاون مع مفارز من مديرية الشرطة، ألقت القبض على تاجر مخدرات".

وأوضح المصدر، أن "المتهم ضبط بحوزته 149 غراماً من مادة الكريستال، و255 حبة مخدرة".