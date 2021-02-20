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القبض على تاجريّ مخدرات خطرين ومتاجر بالبشر في بغداد والنجف

Category: أمـن

Date: 2021-02-20T10:25:43+0000
القبض على تاجريّ مخدرات خطرين ومتاجر بالبشر في بغداد والنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم السبت، بإلقاء القبض على تاجريّ مخدرات "خطرين" في المحافظة، فيما أعلنت الداخلية اعتقال شخص يتاجر بالبشر في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الاستخبارات ألقت القبض على تاجريّ مخدرات في حي الميلاد شمالي النجف، وضبطت بحوزتهما 2000 حبة نوع (صفر واحد)".

وبين أن "احد المعتقلين كان قد تم اعتقاله سابقا وهرب من التوقيف ويعتبر من ارباب السوابق في تجارة المخدرات بالمحافظة"، مضيفا أنه "تمت احالتهما الى الجهات المختصة لاكمال التحقيق معهما".

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من مكتب الرصافة لمكافحة الاتجار بالبشر القت القبض على متهم يتاجر بالبشر.

وأشارت في البيان نفسه إلى أن مفارز مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل، القت القبض على متهم وفق المادة 444 ق.ع وذلك لقيامه بسرقة مبلغ 10 ملايين دينار مع ثلاثة أجهزة موبايل من أحد المنازل، مضيفة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين لتقديمهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل.

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