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القبض على تاجري عملة مزيفة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-15T09:47:11+0000
القبض على تاجري عملة مزيفة في بغداد

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية، تابعة لوكالة الاستخبارات، يوم الأحد، من إلقاء القبض على تاجري عملة مزيفة وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قوة من مديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين إثنين يتاجران بالعملة المزيفة في منطقة باب الشيخ ببغداد.

وأضاف البيان أن المتهمين ألقي القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما ثلاثة ملايين دينار عراقي مزيفة فئة عشرة آلاف دينار.

وأشار إلى أنه تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المختصة بموجب وصل أستلام اصولي.

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