سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على تاجرة مخدرات جنوب شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-26T17:25:24+0000
القبض على تاجرة مخدرات جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ تمكنت مفارز الشرطة الاتحادية، يوم السبت، من إلقاء القبض على امرأة متهمة بقضايا المخدرات جنوب شرقي بغداد.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ضمن قاطع مسؤولية اللواء الأول الفرقة الأولى بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني، على أثر عملية رصد وتحري في منطقة (بسماية) جنوب شرق بغداد ، تم إلقاء القبض على المتهمة (ر، ح، ن)".

واضاف البيان أن المتهمة صادر بحقها أمر قبض وفق المادة "28" من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرا إلى إحالة المتهمة الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقها.

related

الاستخبارات العسكرية تداهم مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد

Date: 2021-02-23 09:47:28
الاستخبارات العسكرية تداهم مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة "استهداف الشباب العراقي" بكمية كبيرة من المخدرات

Date: 2021-04-21 17:51:42
الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة "استهداف الشباب العراقي" بكمية كبيرة من المخدرات

الاطاحة بعصابة "ارهابية" للتفجير والتهجير اغتصب افرادها فتاة بعملية في بغداد

Date: 2019-12-26 09:28:35
الاطاحة بعصابة "ارهابية" للتفجير والتهجير اغتصب افرادها فتاة بعملية في بغداد

الامن يحبط تفجيرات كانت معدة لاستهداف بناية سكنية في بغداد

Date: 2020-05-19 15:20:18
الامن يحبط تفجيرات كانت معدة لاستهداف بناية سكنية في بغداد

انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

Date: 2021-01-31 20:53:13
انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

القبض على 48 مطلوباً بينهم دواعش في أربع محافظات عراقية

Date: 2021-03-09 13:46:16
القبض على 48 مطلوباً بينهم دواعش في أربع محافظات عراقية

صور.. شجار مسلح بين رئيس برلمان سابق ومواطنين شمالي بغداد

Date: 2021-05-23 18:51:19
صور.. شجار مسلح بين رئيس برلمان سابق ومواطنين شمالي بغداد