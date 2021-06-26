القبض على تاجرة مخدرات جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ تمكنت مفارز الشرطة الاتحادية، يوم السبت، من إلقاء القبض على امرأة متهمة بقضايا المخدرات جنوب شرقي بغداد.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ضمن قاطع مسؤولية اللواء الأول الفرقة الأولى بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني، على أثر عملية رصد وتحري في منطقة (بسماية) جنوب شرق بغداد ، تم إلقاء القبض على المتهمة (ر، ح، ن)".

واضاف البيان أن المتهمة صادر بحقها أمر قبض وفق المادة "28" من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرا إلى إحالة المتهمة الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقها.