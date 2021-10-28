القبض على أب كان يروم بيع ابنته في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد يوم الخميس بإلقاء القبض على أب كان يروم بيع ابنته عبر قابلة مأذونة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن توفرت معلومات عن وجود شخص يروم بيع ابنته بالاتفاق مع القابلة المأذونة التي تم القبض عليها سابقاً ، من خلال إجراء عملية قيصرية وبيع الطفلة ، على الفور".

وأشار البيان إلى أنه "لأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل من مفارز لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الكرخ لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم ضمن منطقة المنصور والقبض على المتهم ، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (٦) من قانون الاتجار بالبشر لينال جزائه العادل".