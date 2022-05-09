القبض على"أبو سليمان" الداعشي في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية يوم الاثنين، اعتقال أحد عناصر تنظيم داعشي في منطقة غربي بغداد.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الثاني اللواء الخامس بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على المكنى (أبو سليمان ) أحد عناصر داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الغزالية ببغداد".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي مؤشر مطلوبيته إلى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب /اللجنة التحقيقية الخاصة وفق المادة ٤/أرهاب"، لافتا إلى "تسليمه أصوليا إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقه".