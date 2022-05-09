سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على"أبو سليمان" الداعشي في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-09T18:32:37+0000
القبض على"أبو سليمان" الداعشي في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية يوم الاثنين، اعتقال أحد عناصر تنظيم داعشي في منطقة غربي بغداد.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الثاني اللواء الخامس بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على المكنى (أبو سليمان ) أحد عناصر داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الغزالية ببغداد".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي مؤشر مطلوبيته إلى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب /اللجنة التحقيقية الخاصة وفق المادة ٤/أرهاب"، لافتا إلى "تسليمه أصوليا إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقه".

related

ترامب يوكل مهمة خوض المعارك المقبلة مع داعش لـ5 دول بينها العراق

Date: 2019-08-22 07:51:25
ترامب يوكل مهمة خوض المعارك المقبلة مع داعش لـ5 دول بينها العراق

بلدة عراقية ساخنة تؤكد زوال خطر داعش وتحذر من أخطار الجيران

Date: 2020-12-31 09:30:35
بلدة عراقية ساخنة تؤكد زوال خطر داعش وتحذر من أخطار الجيران

خطط لعمليات اغتيال.. اعتقال "إرهابي" ينتمي لتنظيم دولي جنوبي العراق

Date: 2021-11-05 13:28:18
خطط لعمليات اغتيال.. اعتقال "إرهابي" ينتمي لتنظيم دولي جنوبي العراق

تحذيرات من هجمات داعشية تستغل التبديلات العسكرية

Date: 2021-07-05 10:59:21
تحذيرات من هجمات داعشية تستغل التبديلات العسكرية

قائد بالجيش العراقي يكشف عن عمليات استباقية مشتركة مع البيشمركة لضرب داعش

Date: 2022-01-30 08:38:31
قائد بالجيش العراقي يكشف عن عمليات استباقية مشتركة مع البيشمركة لضرب داعش

إحباط هجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-11-08 04:49:32
إحباط هجوم لداعش في ديالى

طائرات الـ F16 العراقية تنفذ ضربات جوية في ديالى

Date: 2022-04-17 14:20:34
طائرات الـ F16 العراقية تنفذ ضربات جوية في ديالى

قائد عسكري كبير يؤكد نجاح الخطط الأمنية في كركوك ويشدد على دور المواطن

Date: 2021-12-13 13:32:39
قائد عسكري كبير يؤكد نجاح الخطط الأمنية في كركوك ويشدد على دور المواطن