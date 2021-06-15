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القبض على "أبرز" عنصر في شرطة داعش بأيسر الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-06-15T18:54:58+0000
القبض على "أبرز" عنصر في شرطة داعش بأيسر الموصل

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء، القبض على أبرز عناصر تنظيم داعش في الساحل الايسر لمدينة الموصل.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناءً على اعترافات الارهابية التي تم القبض عليها في وقت سابق والتي اشارت لمكان تواجد ابنها الارهابي المكنى (مزاحم) في منطقة القادسية ايسر الموصل".

واضاف البيان؛ أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ توجهت نحو الهدف المطلوب وألقت القبض عليه بكمين محكم في المنطقة المذكورة.

وأشار البيان إلى ان المقبوض عليه من "أبرز عناصر ما يسمى بالشرطة اللا اسلامية لداعش الارهابي".

وأشار إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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