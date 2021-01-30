القبض على باقي مجموعة المهربين السوريين في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بإلقاء القبض على باقي مجموعة المهربين السوريين الذين تسللوا إلى الأراضي العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة المحلية في ناحية زمار، نجحت في إلقاء القبض على باقي أفراد مجموعة المهربين السوريين، وذلك بعد القبض على اثنين منهم قبل ساعة من الآن.

وأشار إلى أن افراد هذه المجموعة كانوا قد تسللوا إلى مركز زمار بعدما كانوا ينوون العبور باتجاه إقليم كوردستان عبر مياه البحيرة.

وفي وقت سابق اليوم، تمكنت قوة أمنية في محافظة نينوى، من اعتقال مهربين تسللوا إلى الأراضي العراقية من سوريا.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الأمنية في ناحية زمار قامت باعتقال مهربين اثنين يحملان الجنسية السورية بعد ورود معلومات عن تسللهم مع اثنين آخرين عبر الحدود ودخولهم إلى مركز ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر.

وأضاف المصدر؛ إن الشرطة المحلية انتشرت بصورة واسعة في مركز القضاء مع الأجهزة الأمنية وقامت بملاحقة المهربين الأربعة، وألقت القبض على اثنين منهم فيما تمكن اثنان من الهرب والبحث جارٍ عنهما.

وقال المصدر إن التحقيقات كشفت أن المهربين الملقى القبض عليهما تسللا عبر الحدود العراقية السورية، كانوا ينوون العبور عبر البحيرة باتجاه أراضي إقليم كوردستان وأنهم يعملون في مجال التهريب.

وقد ضبطت الشرطة سيارة نوع (كاديت بالة) كانوا يستقلونها فيما يزال البحث مستمراً.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من المواقع تداولت أنباء عن وجود تسلل لإرهابيين إلى ناحية زمار، اتضح أنها عملية تسلل غير شرعية لمهربين سوريين يعملون بالتهريب، فيما لم يُضبط بحوزتهم أي أسلحة أو مواد متفجرة.