القبض على امرأتين تتاجران بالمخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم السبت، بإلقاء القبض على امرأتين تتاجران بالمواد الممنوعة في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية نفذت عملية استدراج ونصب كمين محكم لغرض القبض على نساء وردت معلومات بتجارتهن بالمخدرات.

وأضاف المصدر؛ أن القوة تمكنت القوة من القبض على امرأتين تولد 1989 و1993، ضبط بحوزتهم مادة بيضاء شبيه بالكرستال ضمن منطقة الغدير شرقي بغداد.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسليمهن الى الامن الوطني وتعذر تصويرهن لوجود متهمين هاربين.