القبض على امرأة متزوجة من كركوك "هربت" مع عامل باكستاني

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على امرأة عراقية "هربت" رجل أجنبي في منطقة الأعظمية وسط العاصمة، بعد ورود معلومات عن وجودهما داخل إحدى المركبات في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفارز نجدة الأعظمية تمكنت من ضبط امرأة عراقية متزوجة من مواليد 1996 برفقة عامل أجنبي يحمل الجنسية الباكستانية، بعد متابعة معلومات وردت إلى القوات الأمنية.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المرأة غادرت محافظة كركوك متوجهة إلى بغداد، فيما قامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطرفين وإحالتهما إلى الجهات المختصة.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل بشأن ملابسات الحادثة أو طبيعة العلاقة بين الطرفين، فيما تستمر الجهات المختصة بإجراءات التحقيق لكشف تفاصيل القضية.