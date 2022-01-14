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القبض على امرأة لقيامها بالمتاجرة بالفتيات واستغلالهن جنوب شرق بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-14T07:58:29+0000
القبض على امرأة لقيامها بالمتاجرة بالفتيات واستغلالهن جنوب شرق بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد يوم الجمعة بالقاء القبض على متهمة لقيامها المتاجرة بالفتيات واستغلالهن جنوب شرق بغداد

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قسم الرصافة عن وجود امرأة تقوم المتاجرة بالفتيات واستغلالهن ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المتهمة.

وأضاف أنه بعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والقبض على المتهمة، مشيرا إلى أنه تم تدوين أقوال المتهمة ابتدائيا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتوقيفها وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.

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