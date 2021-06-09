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خططت مع شخص للعملية وضُبطت معه .. القبض على امرأة قتلت زوجها ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-09T06:39:59+0000
خططت مع شخص للعملية وضُبطت معه .. القبض على امرأة قتلت زوجها ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد يوم الأربعاء أن مفارزها في مكتب مكافحة إجرام منطقة الشعب شمالي العاصمة تمكنت من إلقاء القبض على زوجة أقدمت على قتل زوجها بإطلاق النار عليه بواسطة مسدس.

وبينت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان عملية القاء القبض جاءت بعد هروب المتهمة من دارها لثلاثة أيام من حادث القتل، إذ دارت الشكوك حولها وبعد بذل الجهود والتحري عنها وجمع المعلومات تم التوصل الى مكان تواجدها والقي القبض عليها وكان برفقتها متهم، واعترفا صراحة أثناء التحقيق بقيامهما بالتخطيط لقتل المجنى عليه.

وأضافت المديرية أنه تم تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف وتصديقها قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ( ٤٠٦ /قانون العقوبات).

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