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القبض على امرأة قامت ببيع طفل مقابل مبلغ من المال جنوب شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-15T07:01:14+0000
القبض على امرأة قامت ببيع طفل مقابل مبلغ من المال جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على امرأة بتهمة بيع طفل مقابل مبلغ من المال وذلك في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أن مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها ببيع طفل مقابل مبلغ من المال في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق، وقرر توقيفها وفق أحكام المادة (٦ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ).

إلى ذلك نفذت مفارز المديرية أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحال تجارية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة، وفقا للبيان.

وتابعت المديرية في بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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