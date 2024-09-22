القبض على امرأة تتاجر بالأطفال واثنين من مروجي المخدرات في بغداد وبابل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على امرأة تتاجر بالأطفال والفتيات في بغداد، فيما اعتقلت اثنين من تجار المخدرات في بابل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من الإطاحة بمتهمة تتاجر بالبشر من خلال بيع الأطفال والفتيات في بغداد، صادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة 5/ أولاً من قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتسليمها إلى الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة بابل، ألقت القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود، بناء على معلومات استخبارية دقيقة ووفق مذكرتي قبض صادرة بحقهما وفق المادة "28 مخدرات".