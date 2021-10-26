القبض على امرأة اربعينية بتهمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في ديالى

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، عن القاء القبض على امرأة بتهمة الإتجار بالبشر في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية العميد نهاد المهداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة إجرام ديالى، ألقت القبض على امرأة أربعينية بتهمة الاتجار بالبشر".

وأشار إلى أن "جرائم الاتجار بالبشر قد تؤدي الى استغلال لحقوق الأفراد من خلال العمل القسري والاستغلال الجنسي ومصادرة حريات الضحية من مكان الى اخر وممارسة جرائم التسول باستخدام الأطفال بمجملها فإن هذا النوع من الجرائم يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان".

يشار إلى أن ظاهرة الإتجار بالبشر تزايد في العراق بشكل لافت وأغلبها تكون ضمن جرائم ممارسة الدعارة والتسول، وتعلن الأجهزة الأمنية بين وقت وآخر عن إلقاء القبض على أفراد وعصابات متورطة بهذا النوع من الجرائم.