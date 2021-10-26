سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على امرأة اربعينية بتهمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-10-26T13:52:44+0000
القبض على امرأة اربعينية بتهمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في ديالى

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، عن القاء القبض على امرأة بتهمة الإتجار بالبشر في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية العميد نهاد المهداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة إجرام ديالى، ألقت القبض على امرأة أربعينية بتهمة الاتجار بالبشر".

وأشار إلى أن "جرائم الاتجار بالبشر قد تؤدي الى استغلال لحقوق الأفراد من خلال العمل القسري والاستغلال الجنسي ومصادرة حريات الضحية من مكان الى اخر وممارسة جرائم التسول باستخدام الأطفال بمجملها فإن هذا النوع من الجرائم يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان".

يشار إلى أن ظاهرة الإتجار بالبشر تزايد في العراق بشكل لافت وأغلبها تكون ضمن جرائم ممارسة الدعارة والتسول، وتعلن الأجهزة الأمنية بين وقت وآخر عن إلقاء القبض على أفراد وعصابات متورطة بهذا النوع من الجرائم.

related

نائب يحدد المناطق الأكثر خطراً ويحمل الحكومة مسؤولية تنامي نشاط داعش

Date: 2019-07-22 15:51:28
نائب يحدد المناطق الأكثر خطراً ويحمل الحكومة مسؤولية تنامي نشاط داعش

مسؤول محلي: لاعودة لعناصر داعش الى حدود ديالى - بغداد

Date: 2020-12-15 08:37:05
مسؤول محلي: لاعودة لعناصر داعش الى حدود ديالى - بغداد

"حوض الوقف" يوقع باكثر من 100 قتيل وجريح في ديالى

Date: 2020-08-09 15:59:25
"حوض الوقف" يوقع باكثر من 100 قتيل وجريح في ديالى

ديالى.. داعش يهاجم قرية ويشتبك مع سكانها وقوات الأمن

Date: 2020-10-22 16:49:22
ديالى.. داعش يهاجم قرية ويشتبك مع سكانها وقوات الأمن

أفعى تنهي حياة شرطي في ديالى وآخر ينتحر في البصرة

Date: 2021-08-03 09:54:26
أفعى تنهي حياة شرطي في ديالى وآخر ينتحر في البصرة

إحباط هجومين لداعش على الحشد والجيش في ديالى

Date: 2021-05-01 18:30:22
إحباط هجومين لداعش على الحشد والجيش في ديالى

مصرع وإصابة شخصين بحادثين منفصلين والإطاحة بمتهمين في ديالى وبغداد

Date: 2021-03-14 09:09:47
مصرع وإصابة شخصين بحادثين منفصلين والإطاحة بمتهمين في ديالى وبغداد

حرائق تلتهم بساتين ومزرعة دواجن في ديالى

Date: 2021-09-15 14:54:14
حرائق تلتهم بساتين ومزرعة دواجن في ديالى