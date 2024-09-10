القبض على النائب السابق عبدلله الخربيط بتهمة "صكوك بلا رصيد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بالقبض على نائب سابق عن محافظة الانبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية نفذت أمر القاء قبض بحق النائب السابق عبدلله الخربيط وايداعه التوقيف في أحد المراكز التابعة للمنطقة الخضراء.

وأشار المصدر إلى أن مذكرة قبض صادرة بحقه في الشهر نيسان 2023 وفق المادة 459 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 459 من قانون العقوبات العراقي على:

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة أضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.

3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.