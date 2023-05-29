شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، بأن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على المنفذ والمخطط الرئيسي لعملية السطو المسلح في المثنى جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع هيئة النزاهة وبعملية نوعية استندت الى متابعة ميدانية وفنية من القبض على المتهم الرئيسي والمخطط لعملية السطو المسلح مع احد المتهمين في العاصمة بغداد الذي قام مع مجموعته بسرقة مبلغ قدره مليار دينار عراقي من احد الدور في محافظ المثنى".

وبينت الخلية، أنه "تم ضبط مبلغ قدره ثمانون الف دولار امريكي مع عجلة نوع جي كلاس تم شراها من قبل المتهم مع مبلغ بالدينار العراقي، كما ضبطت بحوزة المتهم الاخر مبلغ خمسون الف دولار امريكي وعجلة نوع رانج روفر تم شرائها أيضاً من قبل هذا المتهم"، مؤكدة "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

ودعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين للاتصال على الرقم الساخن 144 وتقديم المعلومات على كل من "تسول له نفسه زعزعة امن البلاد وفق البيان.