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القبض على المسؤول عن جباية الزكاة لداعش في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-12-21T11:03:04+0000
القبض على المسؤول عن جباية الزكاة لداعش في الانبار

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يوم الثلاثاء بالقاء القبض على الارهابي المسؤول عن جباية الزكاة لداعش من رعاة الاغنام في الانبار غربي العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعملية نوعية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت تواجد الارهابي المسؤول عن جمع الزكاة لعصابات داعش الارهابي من رعاة الاغنام.

ووفقا للبيان فإنه على اثر ذلك تحركت مفارز استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة ٣٨ وقوة من اللواء اعلاه نحو الهدف وتمكنت من القاء القبض عليه في منطقة سليجية بالرمادي الانبار .

وأشار البيان إلى أن المقبوض عليه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب.

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