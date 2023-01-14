القبض على امرأة مسؤولة في تنظيم داعش بالعراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، بالقاء القبض على المسؤولة الثانية في ديوان الحسبة لداعش في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة ( استخبارات وأمن ) الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة، أسفر عن إلقاء القبض على "إرهابية مجرمة" كانت احدى المسؤولات فيما يسمى ديوان الحسبة لعناصر داعش في قضاء المذكور حيث جرى تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً.