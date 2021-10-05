سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على المحقق الخاص للسجن العسكري ومساعد مدير شرطة داعش بالأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-10-05T08:20:58+0000
القبض على المحقق الخاص للسجن العسكري ومساعد مدير شرطة داعش بالأنبار

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يوم الثلاثاء بأنها القت القبض على المحقق الخاص لما يسمى السجن العسكري لداعش شمالي القائم في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعملية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المهمة.

وأضاف البيان ان هذا العنصر كان يشغل منصب المحقق الخاص لما يسمى (السجن العسكري) لداعش شمالي القائم بالانبار، حيث قام هذا الإرهابي بالتحقيق وتعذيب عدد من المنتسبين والمواطنين وانتزاع اعترافاتهم بالإكراه.

وهو من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ ارهاب، وفقا للبيان.

وفي بيان ثان قالت المديرية انه بجهد استخباري مميز ومتابعة دقيقة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوات برية من لواء المشاة ٢٨ تمكنت على إثرها من إلقاء القبض على احد إلارهابيين والذي كان يشغل منصب المساعد الاول لمدير ما تسمى (الشرطة العسكرية) لداعش في ناحية العبيدي بقضاء القائم في محافظة الانبار .

واشارت الى انه من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ ارهاب.

related

سقوط 7 ضحايا ومصابين من الجيش في هجوم بالأنبار

Date: 2020-12-09 12:42:17
سقوط 7 ضحايا ومصابين من الجيش في هجوم بالأنبار

ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على معمل في الأنبار

Date: 2021-07-18 20:38:38
ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على معمل في الأنبار

شفق نيوز تنشر تفاصيل مثيرة عن "والي داعش" في العراق ومصير زوجاته الثلاث

Date: 2021-01-29 11:44:33
شفق نيوز تنشر تفاصيل مثيرة عن "والي داعش" في العراق ومصير زوجاته الثلاث

بينهم والٍ عسكري لداعش اعتقال "أبو أنس وأبو أيوب وأبو عبدالله" غربي العراق

Date: 2021-05-11 12:04:39
بينهم والٍ عسكري لداعش اعتقال "أبو أنس وأبو أيوب وأبو عبدالله" غربي العراق

جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

Date: 2021-02-02 19:59:54
جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

الاستخبارات العسكرية تعتقل "ارهابياً خطيراً" نفذ مجازر بحق عراقيين

Date: 2021-07-06 11:49:07
الاستخبارات العسكرية تعتقل "ارهابياً خطيراً" نفذ مجازر بحق عراقيين

قائد عسكري يعلن الإجهاز على 6 دواعش غربي العراق

Date: 2020-10-06 14:23:32
قائد عسكري يعلن الإجهاز على 6 دواعش غربي العراق

بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

Date: 2020-10-29 18:30:27
بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة