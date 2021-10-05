القبض على المحقق الخاص للسجن العسكري ومساعد مدير شرطة داعش بالأنبار

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يوم الثلاثاء بأنها القت القبض على المحقق الخاص لما يسمى السجن العسكري لداعش شمالي القائم في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعملية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المهمة.

وأضاف البيان ان هذا العنصر كان يشغل منصب المحقق الخاص لما يسمى (السجن العسكري) لداعش شمالي القائم بالانبار، حيث قام هذا الإرهابي بالتحقيق وتعذيب عدد من المنتسبين والمواطنين وانتزاع اعترافاتهم بالإكراه.

وهو من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ ارهاب، وفقا للبيان.

وفي بيان ثان قالت المديرية انه بجهد استخباري مميز ومتابعة دقيقة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوات برية من لواء المشاة ٢٨ تمكنت على إثرها من إلقاء القبض على احد إلارهابيين والذي كان يشغل منصب المساعد الاول لمدير ما تسمى (الشرطة العسكرية) لداعش في ناحية العبيدي بقضاء القائم في محافظة الانبار .

واشارت الى انه من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ ارهاب.