القبض على القيادي بداعش "ابو سجاد" جنوبي بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاربعاء، عن القبض على قيادي في تنظيم داعش جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود أحد الارهابين المطلوبين للقضاء، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية".

واضافت "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ونصب كمين محكم تم القاء القبض على الارهابي المكنى (ابو سجاد) في منطقة الدورة ببغداد المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائة لعصابات داعش الارهابية والذي عمل اداري لمايسمى قاطع البراء ولاية الجنوب".

وتابعت "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بأنتمائة لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وقام بالتخفي عن الانظار بعد تضيق الخناق علية من قبل القوات الأمنية، حيث تم تدوين اقوالة واحالتة للقضاء لينال جزائة العادل".

من جانبها اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على إرهابيين من عصابات "داعش" الارهابية ينتمون الى مايسمى بـ"ولاية كركوك".

وذكرت الوكالة انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي واشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، وبناءً على معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن كركوك، شرعت قوة الواجب / فصيل الاقتحام التابع لمكتب قائد شرطة محافظة كركوك بواجب مشترك مع مديرية استخبارات وامن كركوك، أسفر عن إلقاء القبض على الارهابي ( م .ف.ض ) احد المقربين من الارهابي المكنى (ابو عذراء )والي كركوك في قرية الطالعة قرب جبال حمرين ،والارهابي ( ح . ن . ا ) وكلاهما يعملان على نقل الاسلحة والاعتدة للعناصر الارهابية في المحافظة.

واضافت انه "تم تسليمن الارهابيين اصوليا الى مديرية الاستخبارات والامن حسب الاختصاص الوظيفي".