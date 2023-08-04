بعد عودته من دولة مجاورة .. القبض على الداعشي "أبو رؤيا" في حي الجهاد ببغداد

شفق نيوز/ افادت الشرطة الاتحادية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على مطلوب بالانتماء لتنظيم داعش يُكنى "أبو رؤيا" في حي الجهاد بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان اليوم، إن العملية تمت بعد الحصول على معلومات أكدت أن الإرهابي أحد المطلوبين الواردة أسماؤهم في قاعدة البيانات ويحمل رقم احصائي يُثبت انتماءه لداعش، وأحد المنظمين لـ( كفالات داعش ) وقد هرب إلى احد الدول المجاورة خلال عمليات التحرير.

وأضاف البيان أن تلك القوات بإسناد الجهد الاستخباري له بالمرصاد حين عودته وإلقاء القبض عليه، وتسليمه اصوليا إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل .