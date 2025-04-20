القبض على 3 آلاف متهم وضبط أكثر من طنين من المخدرات بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، احصائية بعدد عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال الربع الأول من العام 2025.

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى القبض على 3006 متهمين، والحكم على 973 مدانا، وضبط 2 طن و 166 كيلو غراماً من مختلف المواد المخدرة .

وأضافت أن قسم التحقيقات الخاصة في المقر العام كان له الدور البارز في مكافحة المخدرات خلال هذه المدة الزمنية حيث أسفرت عملياته الامنية التي نفذها بقرارات قضائية صادرة من قبل قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة المختص بقضايا شؤون المخدرات الخاصة عن ضبط (1 طن و 538 كيلو غراما) من مختلف المواد المخدرة .

ولفتت المديرية إلى أن خسائر العدو بلغت قتيلين و 13 مصاباً.