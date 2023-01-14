اعتقال اكثر من 30 عنصراً بتنظيم داعش في محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، بالقاء القبض على العشرات بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش في خمس محافظات في البلاد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه نفذ سلسلة عمليات نوعية "ناجحة" تمكن خلالها من إلقاء القبض على (32) متهماً بالإرهاب من ضمنهم عناصر بارزة في تنظيم داعش ممن نشطوا في محافظات (الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد)

جاء ذلك بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية أفضت إلى الإطاحة بالمتهمين، وقد جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وفقا للبيان.