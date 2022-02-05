القبض على "ارهابي" ينقل الارزاق والهواتف لعناصر داعش في جبل بنينوى

شفق نيوز/ أفادت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم السبت، بالقاء القبض على "ارهابي" في محافظة صلاح الدين يقوم بنقل الارزاق والهواتف في جبل قره جوغ بنينوى.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن شعبة استخبارات الفرقة ١٤، نفذت عملية نوعية تميزت بالمراقبة الدقيقة لتحركات احد العناصر الارهابية، والذي كان يتنقل ما بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وأضافت أنه بالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ (قيادة القوات البرية) وبعد توافر كافة الادلة تم القاء القبض عليه في منطقة كنعوص بمحافظة صلاح الدين.

وأوضحت أن "الارهابي كان يقوم بنقل الارزاق والهواتف النقالة والسيم كارتات للفلول الارهابية المختبأة في جبل قره جوغ بنينوى"، مشيرة إلى أنه "احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".