القبض على "ارهابي" و4 اجانب "مخالفين" في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في ديالى، اليوم الاحد، بالقبض على "ارهابي" واعتقال 4 اجانب "مخالفين لشروط الاقامة" خلال عمليتين امنيتين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من استخبارات اللواء الاول الفرقة الاولى للجيش العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على ارهابي من تنظيم داعش عند نقطة تفتيش في حي التجنيد التابع لناحية جلولاء، (70 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى).

وأضاف المصدر، أن "القوة اقتادت الارهابي إلى أحد المراكز الامنية لإجراء التحقيقات اللازمة".

وفي سياق متصل، وبحسب المصدر نفسه, تمكنت قوة من الشرطة من اعتقال 4 اشخاص من جنسيات اجنبية مخالفين لشروط الاقامة وذلك خلال مرورهم في نقطة تفتيش (باوه محمود) في اطراف قضاء خانقين، (105 كم شمال شرق بعقوبة).

وأشار المصدر إلى أن "السلطات الامنية اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم وأحالتهم الى الجهات القضائية".