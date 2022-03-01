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القبض على "ارهابي" في كركوك وسارق ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-01T19:14:36+0000
القبض على "ارهابي" في كركوك وسارق ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على "إرهابي" في محافظة كركوك وآخر متهم بالسرقة بالعاصمة بغداد.  

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية ووفقاً لمعلومات وجهد استخباري متميز تمكنت من القبض على أحد المطلوبين وفق الماده ٤ إرهاب في قرية المحراك بكركوك، مشيرة إلى تسليمه للجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه.  

وفي ذات السياق وضمن قاطع مسؤولية اللواء الآلي الاول في منطقة الرضوانية ببغداد تمكنت المفارز الأمنية بالإشتراك مع مكتب اجرام حي العامل من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤٤٤ سرقة، وتم تسليمه أصوليا إلى الجهات المختصة، وفق ماجاء في البيان.

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