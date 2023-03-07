القبض على "ارهابي خطير" و"مشعوذ" في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء القبض على "إرهابي خطير" في كركوك نفذ عدة عمليات ارهابية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "ضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع بهدف ملاحقة فلول العصابات الارهابية والقصاص منهم وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية ذاتها من إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية الخطيرة".

واشار البيان الى ان الملقى القبض عليه "شارك بعمليات ارهابية عديدة ابرزها زرع العبوات الناسفة وتفجير منازل القوات الامنية في محافظة صلاح الدين بالإضافة الى عمله كمقاتل ومساعدة العصابات الارهابية بنشر مفارز امنية داخل قضاء تكريت".

ولفت البيان إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بالتعاون مع فوج مغاوير المقر المتقدم وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك والتنسيق مع مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين".

وفي بيان آخر؛ ذكرت الخلية؛ أن "مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع نفذت عملية نوعية في قضاء كركوك مستندة الى جهد فني ومعلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن الاطاحة بعنصرين ينتميان الى عصابات داعش الارهابية، أحدهم يقوم بتوزيع ما تسمى الكفالات لعوائل العصابات الارهابية بالاضافة الى تزويد داعش بمعلومات تخص تحركات قواتنا الامنية"، مشيرا الى ان "الارهابي الاخر يقوم بنقل وايصال المواد الغذائية والوقود الى أوكار العصابات في وادي الطرفاوي، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (4/ارهاب).

ومن جهة اخرى القت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن القبض على أحد المتهمين في كركوك الذي يمارس أعمال الشعوذة والنصب والاحتيال حيث كان يقوم بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ مالية، جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وفق المادة (456) من قانون العقوبات، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبيان ثالث؛ أكدت خلية الاعلام الامني "تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب) والذي نشط عملهم ضمن صفوف عصابات داعش بما يسمى قاطعي ديالى والانبار تحت كنى واسماء مختلفة"، لافتة إلى أن "عملية القبض تمت وفق مذكرات توقيف صادرة من القضاء وتشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات نجح في أداء مهمته بعد متابعة وتحري دامت لعدة أيام، أحدهم تم القبض عليه أثناء عودته من احدى دول الجوار".