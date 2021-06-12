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القبض على ارهابيين في كربلاء وعصابة سرقة وقتل في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-06-12T09:14:43+0000
القبض على ارهابيين في كربلاء وعصابة سرقة وقتل في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي،  يوم السبت، بأن وكالة الاستخبارات القت القبض على مطلوبين بينهم متهمين اثنين بقضايا إرهابية في كربلاء، في وقت قبضت قوة أمنية على عصابة قتل وسرقة في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية في محافظة كربلاء، مبينة أنه من خلال تدقيق النزلاء في الفنادق، أسفرت العملية عن القبض على 12 متهما اثنان منهما مطلوبان وفق أحكام المادة ٤/إرهاب، وبقية المتهمين مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة.

كما ضبطت القوة، وفق البيان، شركات سياحية وهمية واغلقت مرافق سياحية أخرى داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق المتهمين.

وفي محافظة صلاح الدين، أفادت شرطة المحافظة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، بإلقاء القبض على عصابة قامت بقتل احد المواطنين يدعا (ع.س.ح) من اهالي السليمانية، وسرقة عجلته نوع مونيكا سوداء اللون تحمل رقم شمالي.

وأضاف البيان، أنه بعد ورود معلومات بوجود عجلة نوع لاندكروز سوداء اللون قد تم التداول بها في معارض تكريت وبيعها بمبلغ زهيد جداً، تم على الفور تشكيل فريق بحث عن العجلة المقصودة وتم ضبطها مع شخصين  قاما بشرائها.

وبعد تدقيق المستمسكات وعائديتها والاتصال بالاقليم تبين ان صاحب العجلة اعلاه قد تعرض لحادث قتل يوم٢٠٢١/٦/١١ وسرقة عجلته من قبل الجاني(س.ح.م)، والهارب الى محافظة الانبار بعد بيع العجلة في معارض تكريت، وفق البيان، الذي أضاف، أنه بعد التنسيق مع جهاز الامن الوطني وتتبع مكالماته الهاتفية وتحديد مكانه تم القبض عليه في محافظة الانبار.

وأشار البيان، إلى أن قاضي التحقيق قرر توقيف الحائزين وهما (خ.ت.ن) و(ف.ص.ر) وفق الماده ٤٤٢ ق.ع وبدلالة الماده ٤٠٦عقوبات وضبط العجلة.

 

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