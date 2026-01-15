بعد مشاركتهما بجريمة قتل .. الاطاحة بارهابيين فرا من الأنبار إلى جنوبي العراق

شفق نيوز - الأنبار

أفادت قيادة فرقة الرد السريع، يوم الخميس، بإلقاء القبض على مطلوبين اثنين هاربين من الأنبار الى الديوانية بعد مشاركتهما بجريمة قتل.

وقالت الفرقة في بيان اليوم، إن الفوج الثاني اللواء الثاني في قيادة فرقة الرد السريع تمكنت من اعتقال مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات هاربين من محافظة الانبار الى محافظة الديوانية بعد مشاركتهما بجريمة قتل.

وأضاف البيان، أن عملية الاعتقال نُفذت بالاشتراك مع مفارز خلية الصقور الاستخبارية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، اذ تم تسليم المطلوبين أصوليا الى جهة الطلب.