القبض على ارهابيين بينهم مسؤول عن تفجير مفخخة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، القبض على 8 "إرهابيين" بينهم مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن عدد من الأهداف الإرهابية المطلوبة في العاصمة، نفذت عمليات نوعية استخدمت فيها الطرق الفنية والكمائن، أسفرت عن القاء القبض على هؤلاء الإرهابيين في مناطق متفرقة في العاصمة، بينهم المكنى (ابو احمد)، والمكنى (ابو حسين)، والمكنى (ابو عقبه) الذي كان يعمل في ما تسمى هيئة الأسرى بولاية نينوى، والمكنى (مهند)، والمكنى (ابو قاسم)، والمكنى (ابو عبد الله) العامل في ما تسمى هيئة التصنيع العسكري التابعة لعصابات داعش".

وتابعت، "كما أثمرت الجهود الاستخبارية المكثفة عن القبض على احد الإرهابيين الخطرين كان ينتمى لعصابات داعش ضمن قاطع صلاح الدين، وإرهابي آخر مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة بمنطقة حي البتول في بغداد".