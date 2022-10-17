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القبض على "ارهابيين اثنين" شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-10-17T07:31:55+0000
القبض على "ارهابيين اثنين" شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على إرهابيين اثنين ضمن مناطق شمالي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء (٢٢) فرقة المشاة السادسة ضمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ إرهاب، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهما ضمن قاطع المسؤولية.

وبعد تلك المعلومات، يشير البيان، إلى تشكيل فريق عمل بأشراف مباشر من اللواء الركن قائد الفرقة والتوجه الى مكانهما وبعد جمع المعلومات تم رصد تحركاتهما والقبض عليهما ضمن  منطقة (البو متعب) شمالي بغداد.

وأكد إحالة الملقى القبض عليهما  إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

 

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