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القبض على اربعة ارهابيين اثناء دخولهم للعاصمة بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-27T07:28:36+0000
القبض على اربعة ارهابيين اثناء دخولهم للعاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الأحد، القبض على اربعة ارهابيين اثناء دخولهم للعاصمة بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على اربعة ارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب بمناطق متفرقة من العاصمة".

وأشار البيان إلى أن اثنين من الارهابيين الاربعة من سكنة محافظة نينوى والآخرين من سكنة محافظة ديالى، عملوا مع عصابات داعش الارهابية بصفات مختلفة ابرزهم بما يسمى آمر مفرزة".

ولفت إلى ان الارهابيين قاموا بتزوير هوية أحوال مدنية للتخفي عن أعين الاجهزة الامنية، حيث تم اتخاذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية أصوليا وفق القانون.

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