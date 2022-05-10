سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على اخطر تاجر مخدرات في ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-05-10T10:00:40+0000
القبض على اخطر تاجر مخدرات في ميسان

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات ميسان يوم الثلاثاء، اعتقال اخطر زعيم عصابة لتجارة المخدرات في المحافظة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد مواجهات مسلحة تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على المتهم (سعد جلوب كطافة الحريشاوي)، اخطر متهم في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة" حسب وصف البيان.

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان المعتقل الحريشاوي هو قاتل ابن عمه وعليه أمر قبض،

واضاف أن الحريشاوي زعيم عصابة مخدرات كبير في ميسان، وحاولت القوات الامنية في فترة سابقة اعتقاله لكنها فشلت بسبب هروبه، واليوم تم التمكن من اعتقاله.

related

لإيقاف تدهور الأوضاع.. تغييرات "كبيرة" في صفوف مسؤولي الأمن في ميسان

Date: 2022-02-08 07:04:23
لإيقاف تدهور الأوضاع.. تغييرات "كبيرة" في صفوف مسؤولي الأمن في ميسان

عمليات ميسان تعلن فض النزاع العشائري العنيف الذي خلّف قتلى

Date: 2022-05-04 13:01:00
عمليات ميسان تعلن فض النزاع العشائري العنيف الذي خلّف قتلى

النجف: الاطاحة بتاجر مخدرات قرب "مرقد ديني" وآخر ابتلعها أثناء المطاردة

Date: 2021-12-06 07:28:16
النجف: الاطاحة بتاجر مخدرات قرب "مرقد ديني" وآخر ابتلعها أثناء المطاردة

في عملية هي الأكبر منذ 2003.. العراق يعتقل 3458 تاجر مخدرات

Date: 2021-06-01 08:16:36
في عملية هي الأكبر منذ 2003.. العراق يعتقل 3458 تاجر مخدرات

القوات العراقية تندد بالقصف التركي وتعدّه "تصرفا استفزازيا"

Date: 2020-04-16 11:15:54
القوات العراقية تندد بالقصف التركي وتعدّه "تصرفا استفزازيا"

السلطات العراقية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين في قاعدة عين الأسد

Date: 2021-06-06 05:37:27
السلطات العراقية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين في قاعدة عين الأسد

صور.. منصات الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

Date: 2020-12-20 21:47:32
صور.. منصات الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

الكاظمي يشكل لجنة عليا للتحقيق باحداث تظاهرات بغداد ويقر بسقوط ضحايا ويعوضهم

Date: 2021-11-05 22:04:25
الكاظمي يشكل لجنة عليا للتحقيق باحداث تظاهرات بغداد ويقر بسقوط ضحايا ويعوضهم