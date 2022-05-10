القبض على اخطر تاجر مخدرات في ميسان

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات ميسان يوم الثلاثاء، اعتقال اخطر زعيم عصابة لتجارة المخدرات في المحافظة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد مواجهات مسلحة تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على المتهم (سعد جلوب كطافة الحريشاوي)، اخطر متهم في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة" حسب وصف البيان.

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان المعتقل الحريشاوي هو قاتل ابن عمه وعليه أمر قبض،

واضاف أن الحريشاوي زعيم عصابة مخدرات كبير في ميسان، وحاولت القوات الامنية في فترة سابقة اعتقاله لكنها فشلت بسبب هروبه، واليوم تم التمكن من اعتقاله.