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القبض على احد قيادات خلايا "داعش" النائمة في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-04-18T05:18:43+0000
القبض على احد قيادات خلايا "داعش" النائمة في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على احد قيادات الخلايا النائمة لعناصر "داعش" شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال مسؤول في علاقات اللواء التاسع للحشد "أبو حسين الجنابي" لوكالة شفق نيوز، إن "قوة خاصة من استخبارات اللواء وبعد ورود معلومات استخبارية تمكنت، فجر اليوم،  وبكمين محكم من القبض على احد قيادات الخلايا النائمة لتنظيم داعش في منطقة (جلام الدور) واقتادته الى احد المراكز الأمنية لاجراء التحقيقات اللازمة".

وأضاف الجنابي، أن "القيادي يحمل رقماً احصائياً مثبتاً لدى الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن "اعتقاله تم بعد متابعات وملاحقات مكثفة".

 وتحوي مناطق شرقي صلاح الدين خلايا وقيادات نائمة لداعش تعمل على تسهيل الهجمات وتنقل عناصر التنظيم  وتغذيتها بالمعلومات الأمنية.

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