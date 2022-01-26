بعد مطاردة لـ10 أيام وبكمين .. القبض على قناص لداعش في كركوك

شفق نيوز/ قالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على احد قناصي داعش الارهابي في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، إنه "بعملية نوعية ومراقبة استمرت لاكثر من عشرة ايام وبمعلومات غاية بالدقة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ احدى مفاصل الاستخبارات العسكرية والتي تأكد لديها وجود أحد الارهابيين من قناصي داعش من العاملين ضمن ما تسمى بمفارز القنص في قاطع كركوك".

وفقا للبيان فإنه "على ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٩٦ تم استدراج الارهابي الى كمين نصب له في منطقة الحلوات بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك والقاء القبض عليه" .

وقالت المديرية أيضا أنه من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب.