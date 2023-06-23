القبض على احد أفراد عصابة "أحمد رومية" في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، القاء القبض على أحد أفراد عصابة "أحمد رومية" في محافظة ديالى.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفوج الثاني التابع للواء الثالث فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة نفذ أمر قبض بحق احد افراد عصابة المدعو (أحمد رومية) والمطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (406 من قانون العقوبات العراقي)".

واشار البيان الى ان "المتهم حاول مقاومة القوة المنفذة للواجب مما ادى الى اصابته في ساقه وإلقاء القبض عليه في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى"، مؤكداً "تسليمه للجهات المختصة اصولياً".

وكان مصدر أمني افاد، في 26 كانون الأول 2022، باعتقال قوة امنية مشتركة المدعو (احمد رومية) والمتهم بارتكاب أكثر من 100 جريمة قتل في ديالى، مشيرا إلى أن عملية القبض تمت في كركوك.