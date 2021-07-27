القبض على احد المتهمين بقتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي في البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، باعتقال احد المتورطين بقتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان القوات الامنية توصلت الى خيوط قادتها الى القاء القبض على المتهمين بقتل المواطن علي كريم، نجل رئيسة جمعية الفردوس الانسانية، الناشطة فاطمة البهادلي في البصرة.

وكان مصدر امني ابلغ يوم الأحد الماضي، وكالة شفق نيوز باغتيال المواطن علي كريم نجل الناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس في محافظة البصرة.

وبين أن الشرطة عثرت على جثة كريم في قضاء الزبير غربي البصرة بعد اختفائه لـ24 ساعة.

من جانبه، اكد رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ البصرة، اسعد العيداني، القاء القبض على المتهم بقتل الشاب "علي كريم" نجل الناشطة فاطمة البهادلي في المحافظة.

وذكر العيداني في تصريح صحفي ان دوافع الجريمة وتفاصيل القاء القبض ستعلن بعد اكتمال التحقيقات.