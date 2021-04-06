اعتقال ارهابي مشارك بتفجير الجوامع بديالى والإطاحة بـ"أبو الحارث" في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء القبض على احد الارهابيين المشاركين بتفجير الجوامع في ديالى .

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة القلعة بمحافظة ديالى وهو من العناصر الارهابية التي شاركت بتفجير الجوامع.

ووفقا للبيان فإن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وفي بيان ثان قالت الاستخبارات قالت انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة اشارت لتواجد احد الارهابيين الناشطين والمكنى ( ابو الحارث) في قرية هضيمة التابعة الى ناحية زمار بنينوى وهو من العاملين بما تسمى ديوان الحسبة التابعة لداعش تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى.

واضاف البيان ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ ومفرزة مكافحة ارهاب زمار تمكنت من الاطاحة به والقبض عليه .