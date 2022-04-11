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القبض على احد اتباع الصرخي.. دعا لتهديم المراقد الدينية

Category: أمـن

Date: 2022-04-11T15:02:55+0000
القبض على احد اتباع الصرخي.. دعا لتهديم المراقد الدينية

القبض على احد اتباع الصرخي دعا لتهديم المراقد الدينية

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