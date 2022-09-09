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القبض على اثنين يوزعان "منشورات مسيئة" للعقائد بين زوار الاربعينية

Category: أمـن

Date: 2022-09-09T17:32:55+0000
القبض على اثنين يوزعان "منشورات مسيئة" للعقائد بين زوار الاربعينية

شفق نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية يوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين اثنين يقومان بتوزيع منشورات "تحرض على الفتنة" بين الزائرين في محافظة النجف. 

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم "إلقاء القبض على اثنين متهمين على طريق الزوار الرابط بين محافظة النجف الأشرف صوب كربلاء المقدسة".

واضاف البيان ان المتهمين "يقومان بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين".

وأشار الى أنه "تم تسليم المتهمين مع ما ضبط معهم من منشورات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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