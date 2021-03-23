القبض على اثنين من داعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش في عمليتين منفصلتين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية مشتركة تمكنت من اعتقال اثنين من المطلوبين وفق قانون مكافحة الارهاب، بعمليتين امنيتين نفذتا في ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وكان مصدر أمني في ديالى، قد أبلغ في وقت سابق اليوم، وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثتي اثنين من عمال الدواجن الذين اختطافهما عناصر من تنظيم داعش قبل ثلاثة أيام في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وبين أن الأجهزة الأمنية والأهالي عثروا على الجثتين بين قريتي بودجة وزاغنية التابعتين لناحية العبارة 15كم شمال شرق بعقوبة وعليهما آثار إطلاق نار في مناطق متعددة من الجسم.

واقدمت مجموعة من داعش قبل ثلاثة أيام على اختطاف اربعة عمال دواجن في اطراف ناحية العبارة في ديالى، اطلقت سراح أحدهم واقتادت ثلاثة آخرين إلى جهة مجهولة.