القبض على اثنين من المتهمين بقتل محقق قضائي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على اثنين من المتهمين بقتل محقق قضائي في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية من شرطة الزبير تمكنت من القبض على متهمين اثنين بقتل المحقق القضائي الاسبوع الماضي"، مشيراً الى ان "عدد الملقى القبض عليهم ارتفع الى 3 متهمين".

والاحد الماضي 7 ايار الجاري، قتل معاون قضائي بنزاع عشائري في غرب محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني إن "خلافاً بين افراد عشيرة المعاون القضائي تحول الى مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة النارية، ما ادى مقتل المعاون القضائي وإصابة شخص آخر".

وأوضح أن "الضحية في العشرينات من عمره ونقل بعد وفاته الى مستشفى الزبير، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث".