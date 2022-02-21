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القبض على اثنين من اكبر تجار ومهربي المخدرات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-21T04:36:23+0000
القبض على اثنين من اكبر تجار ومهربي المخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين،  بأن شرطة ميسان القت القبض على اثنين من اكبر تجار ومهربي المخدرات في المحافظة جنوبي البلاد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن شرطة محافظة ميسان وبعملية نوعية وحسب معلومات استخبارية وبعد نصب كمين ضمن سيطرة الخمس الواقعة بين ناحية الاصلاح والسلام تمكنت من القاء القبض على اثنين من اكبر تجار ومهربي المخدرات وضبط بحوزتهما مايقارب 2 كليو غرام من مادة الكرستال المخدرة يستقلان عجلة.

وأوضحت أنه تم إحالتهما الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما.

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