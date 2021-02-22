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القبض على اثنين من اخطر عناصر داعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-02-22T07:36:46+0000
القبض على اثنين من اخطر عناصر داعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على اثنين من أخطر عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قطعات الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية ووفقاً لمعلومات استخبارية، ألقت القبض على اثنين من اخطر المطلوبين للقضاء وفق المادة (٤ ارهاب)، وهما المدعو (ا. م. ح) المكنى (ابو خطاب)، والمدعو (أ. ش. ع) في عملية نوعية رصدت تحركاتهما ضمن قضاء العباسي في محافظة كركوك.

وأشارت إلى أن المعلومات الاستخبارية اكدت ان الارهابي المدعو (ابو خطاب) عمل ضمن تنظيم داعش بما تسمى بـ(ولاية كركوك/ قاطع العباسي)، وفي (ولاية دجلة/ ديوان الشرطة)، وعمل ايضا ضمن ما تسمى بـ(ولاية ديالى/قاطع بعقوبة) بمنصب جندي عسكري وضمن (فرقة القادسية، لواء عبد الله بن العاص/المفاصل) وفي (فرقة نهاوند/ الادارة الميدانية/كتيبة التفخيخ).

وأضافت الوزارة أن المعلومات الاستخبارية كشفت عن انتماء المدعو (ا. ش.ع) لما يسمى بـ(قاطع كركوك/المفارز العسكرية/العباسي والثغور)، وفي (فرقة القادسية/ لواء سلمان الفارسي)، وفي (فرقة عين جالوت/اللواء الثالث، ولواء عبد الله بن رواحة)، وكذلك ضمن (فرقة مؤتة/جيش العسرة).

واكدت الوزارة انه  وتم تسليمهما اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما.

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