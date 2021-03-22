سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على اثنتين من نساء داعش إحداهن مسؤولة "الكفالات" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-03-22T12:11:07+0000
القبض على اثنتين من نساء داعش إحداهن مسؤولة "الكفالات" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على اثنتين من نساء داعش إحداهن مسؤولة "الكفالات"، جنوب غربي كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية نوعية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 ولواء المشاة 51، من إلقاء القبض على اثنتين من الارهابيات في ناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك".

وبينت أن الاثنتين مطلوبتان للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وإحداهن تشغل منصب مسؤولة  كفالات داعش.

يشار إلى أن مسؤولة أو مسؤول الكفالات في تنظيم داعش، هي وظيفة الشخص الذي يوصل المعونات إلى عوائل أفراد التنظيم.

related

10 ضربات جوية وعملية تمشيط واسعة بين صلاح الدين وكركوك

Date: 2021-03-03 08:11:03
10 ضربات جوية وعملية تمشيط واسعة بين صلاح الدين وكركوك

إحباط عملية كبيرة لتفجير أبراج الكهرباء في كركوك

Date: 2021-01-23 11:55:49
إحباط عملية كبيرة لتفجير أبراج الكهرباء في كركوك

مصدر يكشف تفاصيل جديدة بقصف قاعدة "كيوان": الرد الأميركي والاسرائيلي قريب

Date: 2019-12-29 08:11:59
مصدر يكشف تفاصيل جديدة بقصف قاعدة "كيوان": الرد الأميركي والاسرائيلي قريب

القبض على متهمين بضرب معلم ضربا مبرحا وتحرير مختطفة بمحافظتين عراقيتين

Date: 2019-07-05 19:27:06
القبض على متهمين بضرب معلم ضربا مبرحا وتحرير مختطفة بمحافظتين عراقيتين

بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

Date: 2020-10-29 18:30:27
بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

بغداد تكشف حقيقة إرسال قوات إضافية من الحشد لكركوك

Date: 2020-10-12 20:58:45
بغداد تكشف حقيقة إرسال قوات إضافية من الحشد لكركوك

مقتل عناصر من داعش في كركوك

Date: 2019-11-25 19:08:22
مقتل عناصر من داعش في كركوك

بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

Date: 2021-02-06 12:22:19
بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف