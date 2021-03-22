القبض على اثنتين من نساء داعش إحداهن مسؤولة "الكفالات" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على اثنتين من نساء داعش إحداهن مسؤولة "الكفالات"، جنوب غربي كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية نوعية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 ولواء المشاة 51، من إلقاء القبض على اثنتين من الارهابيات في ناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك".

وبينت أن الاثنتين مطلوبتان للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وإحداهن تشغل منصب مسؤولة كفالات داعش.

يشار إلى أن مسؤولة أو مسؤول الكفالات في تنظيم داعش، هي وظيفة الشخص الذي يوصل المعونات إلى عوائل أفراد التنظيم.