القائد العام للقوات المسلحة يكلف الفريق فلاح شغاتي برئاسة وكالة الاستخبارات

شفق نيوز- بغداد

كلّف القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، علي الزيدي، يوم الثلاثاء، الفريق فلاح شغاتي برئاسة وكالة الاستخبارات.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شغاتي سيتولى وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية رسمياً، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشغل الفريق فلاح شغاتي، منصب مساعد وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري لشؤون الاستخبارات، كما تم تعيينه مساعداً للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بتصويت من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب في 26 شباط/ فبراير 2024.