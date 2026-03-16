القائد العام للقوات المسلحة يستنكر مقتل وإصابة 15 منتسباً من الحشد بقصف الأنبار

أدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، مساء اليوم الاثنين، استهداف قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار ومقتل وإصابة 15 منتسباً، واصفاً العملية بأنها "اعتداء غادر وجبان".

​وقال النعمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في اعتداء غادر وجبان، جرى اليوم استهداف ثلةً من أبطال العراق إثر عدوان طال سيطرةً تابعة للحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، ومقار أخرى بالقرب منها، ما أسفر عن استشهاد 8 وإصابة 7 آخرين بإصابات متفاوتة وهم يؤدون الواجب".

وأضاف: "نؤكد رفضنا القاطع والمطلق لاستباحة الدماء الطاهرة، أو أي محاولة لاستهداف أبناء القوات الأمنية الشجاعة في الحشد الشعبي".

وتابع أن "استهداف قوة نظامية رسمية تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وقدمت التضحيات في سبيل تحرير الأرض، هو اعتداء سافر على سيادة الدولة واستمرار لمسلسل الغدر ضد القوى الوطنية".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء اليوم الاثنين، سقوط ضحايا في ثلاث ضربات جوية متتالية على مقر لواء تابع لها في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مقر الفوج الثاني في اللواء 18 التابع للحشد الشعبي في قضاء القائم، تعرض مساء اليوم الاثنين، إلى قصف صهيوأميركي غادر أسفر عن استشهاد مجاهدين اثنين وإصابة آخرين".

وأضاف البيان: "وخلال محاولة إسعاف وإخلاء الشهداء والجرحى، شن الطيران الصهيوأميركي قصفاً جوياً ثانٍ استهدف المسعفين، وعند محاولة الإسعاف مرة أخرى كرر القصف الإجرامي للمرة الثالثة، في واحدة من أكثر عمليات القصف وحشية وهمجية التي تستهدف مقاتلين عراقيين يدافعون عن أمن الوطن".

ولم يشر البيان عن حصيلة الضحايا جراء القصف الثاني والثالث.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت مساء الاثنين، مقتل ستة منتسبين وإصابة أربعة آخرين بقصف أثناء تأدية الواجب الرسمي في قضاء القائم.

وتعرضت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق خلال الأيام الماضية لضربات جوية لم تُعرف هويتها، بالتزامن مع هجمات مماثلة طالت مواقعاً لهذه القوات في محافظات أخرى.